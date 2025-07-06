Mersin'de Bir Köpeğin Araç Altında Kalması Güvenlik Kamerasında

Mersin'de bir köpeğin, aracın üzerinden geçmesi sonucu telef olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın çarparak üzerinden geçtiği köpek ölürken, sürücü yoluna devam etti. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin sahibinin sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. - MERSİN