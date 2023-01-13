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Tartıştığı karısını gözünü kırpmadan öldürdü! Cinayetten sonra fazla uzağa kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Tartıştığı karısını gözünü kırpmadan öldürdü! Cinayetten sonra fazla uzağa kaçamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken eşini öldüren şüpheli evine yakın bir noktada kıskıvrak yakalandı.

Tarsus'a Çağlayan Mahallesi 1001 Sokaktaki evde meydana gelen olayda evde Mehmet E. ile eşi Emine E. (42) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşini vurarak kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

EVİNE YAKIN BİR YERDE YAKALANDI

Eşini öldüren şüpheli Mehmet E. ise polisin çalışması sonrası evine yakın bir noktada olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çağlayan Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

senar:

sosyal medya kullanmayın, bu tür olaylara etkisi çok fazla. size göre masum gibi görünen bir paylaşım eşinize göre farklı algılanabilir. ki çok da gerekli değil sosyal medya.

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SELİM TAŞOĞLU:

böylesine güzel bir kadını bunun gibi cahil tipsiz mal bir ayıya verirseniz taşıyamaz ve sonu hüsran olur.

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haksız mıyım:

ölen sıradan bir kadının sıradan tipine güzellik dedinse ve bu dikkatini çekitiyse ciddi yokluk içindesin kardeş

0 1 Yayından Kaldır
500
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