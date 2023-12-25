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Mersin'de Bir Kişi Ablasını Vurarak Öldürdü ve İntihar Etti

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Mersin'de bir kişi, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdü ve daha sonra intihar etti. Olay sonucunda her iki kardeş de hayatını kaybetti.

Mersin'de bir kişi tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde Önder D. (45) adlı şahıs, tapu meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen ablası Dudu U.'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Abla, kardeşin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Toroslar Mersin Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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