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Mersin'de Bebek Cesedi Bulundu, Anne ve Anneanne Tutuklandı

Mersin'de Bebek Cesedi Bulundu, Anne ve Anneanne Tutuklandı
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Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili olarak, annesi ve anneannesi tutuklandı. Baba adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, atık madde toplayıcının bulmasıyla ortaya çıktı.

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada bebeğin annesi ve anneannesi tutuklanırken baba adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 24 Eylül günü ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı. İddiaya göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sünbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bebeğin cansız bedeninin çöpe atıldığı noktada bulunan kamera kayıtları incelendi. İncelemede 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen Yağmur Çelik'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, olaydan sonra yanında kalan annesi Filiz Çelik ile evden ayrılan Yağmur Çelik'in merkez ilçe Akdeniz'de bulunan baba evine gittiğini öğrendi. Polis eve baskın yaptı, bebeğin annesi Yağmur Çelik, anneanne Filiz Çelik ile dede Mesut Çelik'i gözaltına aldı. Mut ilçesine götürülen 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin annesi Yağmur Çelik'in Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu annesine anlattığı, ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi.

Adliyeye çıkartılan anneanne Filiz Çelik ile bebeğin annesi Yağmur Çelik tutuklanırken, baba Mesut Çelik ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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