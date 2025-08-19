Mersin'de Asma Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Mersin'de Asma Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde bir iş yerinin asma katından düşen 55 yaşındaki Mehmet Koca, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'nin Mut ilçesinde bir iş yerinin asma katından aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndek bir binadaki iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İş yerinin önünden geçenler içeride kanlar içinde yatan birini fark edenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Mehmet Koca olduğu öğrenilen şahsın düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcı ve polisin incelemesinin ardından asma kattan düşerek öldüğü değerlendirilen Koca'nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
