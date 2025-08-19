Mersin'de Asma Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Mersin'nin Mut ilçesinde bir iş yerinin asma katından aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndek bir binadaki iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İş yerinin önünden geçenler içeride kanlar içinde yatan birini fark edenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Mehmet Koca olduğu öğrenilen şahsın düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcı ve polisin incelemesinin ardından asma kattan düşerek öldüğü değerlendirilen Koca'nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN