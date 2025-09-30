Haberler

Mersin'de Asansör Faciası: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de Asansör Faciası: 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde halatı kopan asansör bir kadının ölümüne neden oldu. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, asansöre bindiği sırada düşerek hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde halatı kopan asansör aşağı düştü, 27 yaşındaki 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörle düşen Kıyga'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
