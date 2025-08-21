Mersin'de Annesini Katleden Şizofreni Hastası Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde, annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir ay içinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir ay olmadan hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü ilçeye bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Ali Durmuş (48), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Durmuş'u (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şüpheli oğulu olay yerinde gözaltına alarak tutuklanmasını sağladı.

Cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Tutuklanan katil zanlısı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Bir aya yakın cezevinde olan Durmuş'ın hareketsiz olduğunu gören gardiyanlar kontrol ettiğinde öldüğünü tespit etti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Durmuş'un cesedi adli tıpa gönderildi. Şahsın ölümüne yönelik ilk tespitte ise böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
