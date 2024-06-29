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İki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada! Olan arkadan gelen uzman çavuşa oldu

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Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otobüs, yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarparak devrildi. 1'i uzman çavuş 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

UZMAN ÇAVUŞUN ACI SONU

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntüler de otobüsün karşı şeride geçip, önce otobüse ardından da otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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