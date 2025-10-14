Mersin'de 775 Suçlu Yakalandı

Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 775 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonlar ile diğer ilgili konular ele alındı.

Vali Toros, Mersin'in huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz özveriyle görev yaptığını vurguladı. Toplantıda paylaşılan verilere göre, 6-12 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 775 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimleri kapsamında ise 130 bin 682 araç kontrol edilirken, bin 861 araç trafikten men edildi ve 667 ticari taksi denetlendi.

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde bin 487 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4 yabancı uyruklu kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi. - MERSİN