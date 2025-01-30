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Mersin'de 727 Aranan Şahıs Yakalandı, 28'i Tutuklandı

Mersin'de 727 Aranan Şahıs Yakalandı, 28'i Tutuklandı
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Mersin'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 727 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 727 şahıs yakalandı, 28'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanması bulunan veya kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 727 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin yağma suçundan 26, 2'sinin cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 10'ar, 4'ünün de uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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