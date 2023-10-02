Mersin'de 4 yıldır kayıp olan kişinin cinayeti aydınlatıldı

Mersin'de 4 yıldır kayıp olan Orhan Osman Genç'in öldürülmesiyle ilgili olarak kuzeni Süleyman Demir ve cinayeti azmettiren kız kardeşi Lale Genç tutuklandı.

MERSİN'de, 4 yıldır kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç'i (39) öldüren kuzeni Süleyman Demir (45) ve cinayeti azmettiren kız kardeşi Lale Genç (32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçmişe yönelik faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışma başlattı. 2019'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç'in hayatta olduğuna dair herhangi bir yaşam belirtisi olmaması üzerine, öldürülmesi ihtimalini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çok yönlü çalışmalarda, Genç'in aile bireyleri tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, 26 Eylül'de Genç'in kız kardeşi Lale Genç, kuzeni Süleyman Demir ile akrabaları A.G., H.D. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Genç'in kuzeni Süleyman Demir, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli Demir, cinayeti Genç'in kız kardeşi Lale Genç'in kendisini ve annesini darbettiği, fuhşa zorlandığı, bu nedenle ağabeyinin öldürülmesi gerektiğini söylemesi üzerine, kendisinin işlediğini söyledi. Demir, kuzenini tüfekle vurarak öldürüp cesedini de ormana gömdüğünü itiraf etti. Demir'in tarif ettiği, Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ köyü ormanında Genç'in cesedi bulundu. M.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Demir ile diğer yakınları adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakim karşısına çıkartılan Süleyman Demir ve Lale Genç tutuklandı. H.D ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.