Mersin'de 4 Yıl Önceki Cinayet Davasında Gelişme: İki Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 4 Yıl Önceki Cinayet Davasında Gelişme: İki Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce traktöründe cesedi bulunan İ.S.'nin cinayet şüphelileri, Jandarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce traktörde cesedi bulunan şahsı öldüren şüpheliler, jandarma ekiplerinin gizlilik içinde yıllar süren çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki İ.S., kullandığı traktörde hayatını kaybetti. Önce traktörde yaşanan kazada öldüğü değerlendirilen şahsın vücudunda iki adet ateşli silaha ait mermi girişi tespit edildi. Tespit edilen ateşli silah yaraları nedeniyle olay tarihinden itibaren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sabırla gizlilik içinde 4 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmada olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu belirlendi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma da ifadesi alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin isimlerinin açıklanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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