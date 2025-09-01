Mersin'de 34 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 34 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlardan toplam 34 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Operasyonda ayrıca silah, uyuşturucu ve birçok elektronik eşya ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 'dolandırıcılık, şantaj, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 172 dosyadan toplam 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Titiz çalışmalar sonucunda şüphelinin bir evde misafir olarak kaldığı tespit edildi. Adresin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda şahıs gizlendiği adreste kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada bir tabanca ve şarjör, 30 fişek, bir laptop, 4 cep telefonu, bir flaş bellek, 6 sim kart, 65 sentetik uyuşturucu hap ve 3 yurt dışı banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
