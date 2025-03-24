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Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri, 44 soruşturma dosyası bulunan ve 13 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahsı kıskıvrak yakaladı. Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık' suçları da bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla zemin katta yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Mersin'de 15 yıl hapis ve 13 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi hapis cezasıyla aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık' suçları başta olmak üzere hakkında 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ile 15 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın peşine düştü. Yakalanmamak için kendi evini kullanmayan şahsın saklanabileceği yerleri araştıran JASAT ekibi farklı bir adres tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, apartmanın zemin katında yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - 3.Sayfa
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