Mersin'de 10 Hükümlü Yapılan Operasyonla Yakalandı

Mersin'in 4 ilçesinde yapılan operasyonlarda farklı suçlardan aranan 10 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 'Huzur Güven Uygulamaları' çerçevesinde uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların peşinde düştü. Hükümlülerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda operasyon yapan jandarma 10 şahsı yakaladı.

Yakalanan şahısların yaralama, sahtecilik, dolandırıcılık, kasten öldürmeye teşebbüs ve hırsızlık gibi suçlardan 7 ay ile 7 yıl arasında hapis cezasının olduğu belirlendi. 10 hükümlüde jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN