Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalmaz

Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalmaz
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Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalmaz
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Eskişehir'de Aykut İ. isimli kişi, satın aldığı dondurmayı eritip geri getirdi ve market sahibinden ürünü değiştirmesini istedi. Talebinin reddedilmesi üzerine elindeki palayla 60 yaşındaki market sahibine saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de yaşanan olay, bir markette korku dolu anlara sahne oldu. Aykut İ. isimli kişi, satın aldığı dondurmanın eridiğini iddia ederek ürünü değiştirmek istedi. Market sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

MARKET SAHİBİNE PALA İLE SALDIRDI

Öfkelenen Aykut İ., elindeki pala ile marketin içine girerek 60 yaşındaki market sahibine saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının tezgaha yönelip pala ile defalarca hamle yaptığı anlar açıkça görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR" DİYEREK TAHDİT ETTİ

Saldırı sonrası dışarıya çıkan Aykut İ.'nin, sokakta da tehditler savurmaya devam ettiği iddia edildi. "Ben deliyim, deli raporum var" diyen zanlının, market sahibinin ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

madde bağımlıları için barınak kurulsun ya da uyutulsun, madde satanlar da o barınağa konabilir

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Alkol satan Büfeler ve Marketler yazın saat 20.00 de kışın 19.00 da kapanmalı geç saatlerde ne kadar madde bağımlısı ve alkol bağımlısı varsa sokaklara dökülüyor ..

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Maddeler marketlerde satilmiyor ayrica diger ulkelerde icmeye sabahtan basliyorlar, ne olay cikaran var, ne ariza cikaran. Cunku kanunlar net sekilde uygulaniyor. Alkollu sekilde ölümlü kazanin cezasi idam.

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

senin gibi delininde… khpe dlü

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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bunlar da her yere yayildi, eskiden sadece magaradaydilar simdi sarkici oldular, vekil oldular, bakan oldular, is adami oldular ama hala nankörler, hala hainler

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