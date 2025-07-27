Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalmaz

Eskişehir'de yaşanan olay, bir markette korku dolu anlara sahne oldu. Aykut İ. isimli kişi, satın aldığı dondurmanın eridiğini iddia ederek ürünü değiştirmek istedi. Market sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

MARKET SAHİBİNE PALA İLE SALDIRDI

Öfkelenen Aykut İ., elindeki pala ile marketin içine girerek 60 yaşındaki market sahibine saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının tezgaha yönelip pala ile defalarca hamle yaptığı anlar açıkça görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR" DİYEREK TAHDİT ETTİ

Saldırı sonrası dışarıya çıkan Aykut İ.'nin, sokakta da tehditler savurmaya devam ettiği iddia edildi. "Ben deliyim, deli raporum var" diyen zanlının, market sahibinin ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.