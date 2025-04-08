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Merdivenden Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın merdiveninden düşerek ağır yaralanan U.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturduğu apartmanın merdiveninden düşerek ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda U.Y. merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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