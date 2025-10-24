Haberler

Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı

Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı
Casusluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yanardağ'ın "Hüseyin Gün'ü tanımıyorum. Bu 5. sınıf bir kumpas. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık" dediği öğrenildi.

Sabah erken saatlerde casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, müvekkiline yöneltilen "casusluk" suçlamasının temelsiz olduğunu söyledi.

"BU KADAR SIK AÇIKLAMA YAPILMASINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Durna, "Bu iddia, başka bir zamanda olsa gülüp geçeceğimiz bir iddia olurdu ama ülkenin içinden geçtiği koşullarda ciddiye alıyoruz. Biz de şu an savcılığın yaptığı açıklamalarla süreci takip ediyoruz. Bu kadar sık açıklama yapılmasını anlamış değiliz. Savcılığın görevi kamuoyu oluşturmak değil ama neden peş peşe açıklama yaptıklarını bilmiyoruz" dedi.

EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın da emniyetteki ifadesinde " Hüseyin Gün'ü tanımıyorum. Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı.

"KÖTÜ KURGULANMIŞ 5. SINIF BİR KUMPAS"

O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve TELE1'e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas." dediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
