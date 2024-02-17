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Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için anma etkinliği düzenlendi

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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleşen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi için anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, şehitler anıldı, terör lanetlendi ve dua edildi. Saldırının üzerinden 8 yıl geçti.

Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlar için Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) anma etkinliği düzenlendi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi için anma etkinliği düzenledi.

Patlamanın olduğu alanda bir araya gelen grup adına konuşan Büro Memur-Sen 13 No'lu MSB Şube Başkanı Ömer Şafak, 29 kişinin hain terör eylemi sonucu şehit edildiğini belirterek, tüm şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

"Memur Sen olarak her şartta devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Temel gayelerinin yurdun bağımsız bütünlüğüne kim göz dikerse, onun başını ezmek olduğunu ifade eden Şafak, "Bu bağlamda Memur Sen ailesi olarak her şartta devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin karşısında olanların da karşısında dimdik duracağız. Bizler Türk milleti olarak kendi içimizde problemler yaşasak ta söz konusu vatanımız olduğunda Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Savaşında olduğu gibi yekvücut olmayı çok iyi biliriz" ifadelerine yer verdi.

Kutsal değerlere el uzatanlara karşı dimdik durduklarını ifade eden Başkan Şafak, vatan sevgisinin imandan geldiğini belirtti.

Şafak, konuşmasının sonunda Merasim Sokak patlamasında şehit olanları saygı ve minnetle andı.

Ardından saldırının gerçekleştiği alanda toplanan sendika üyeleri, "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Sokağa karanfil bırakan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti.

Saldırının üzerinden 8 yıl geçti

Ankara'da 17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçlarına, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaşamını yitirmiş, 75 kişi de yaralanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sendika Ankara Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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