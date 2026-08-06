Menteşe'de Ticari Araç Dere Yatağına Uçtu: 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, başka bir araca çarpmamak için manevra yapan ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Muğla kara yolunda, Kötekli Kavşağı'na gelmeden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 U 7148 plakalı ticareti araç seyir halindeyken başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dere yatağına düşen araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı