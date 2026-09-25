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Menteşe'de motosiklet kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Menteşe'de motosiklet kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Denizli yolu üzerinde motosiklet kazası meydana geldi; 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken vatandaşlar karanlık yolda telefon ışıklarıyla önlem aldı. Polis inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonrası, vatandaşlar başka kaza yaşanmaması için telefon ışıklarıyla önlem aldı.

Menteşe ilçesinde Denizli yolu üzerinde motosiklet kazası meydana geldi. 48 AVK 885 plakalı motosikletin sürücüsü, kazada yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motorlu kurye, kazanın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını söyledi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Karanlık yolda güvenlik önlemini telefon ışıklarıyla duyarlı vatandaşlar sağlamaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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