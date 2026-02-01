Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Menteşe'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan Yasin Yayla, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA