Haberler

Menteşe'de scooter kazası: 1 yaralı

Menteşe'de scooter kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3 tekerlekli scooter park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 tekerlekli scooter, park halindeki araca çarparken, kazada yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çatak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli scooter sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple park halindeki bir araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

