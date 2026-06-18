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Bolu'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiyi çıkarma çalışmaları 26. saatinde sürüyor

Bolu'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiyi çıkarma çalışmaları 26. saatinde sürüyor
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Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Muhammet Özkul'un cenazesini çıkarmak için ekiplerin çalışmaları 26 saattir devam ediyor. Yangın ve gaz nedeniyle ara verilen çalışmalar, güvenli ortam sağlandıktan sonra gece boyunca kesintisiz sürdü.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için yürütülen çalışmalar 26 saattir sürüyor.

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağına dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin mesaisi gece boyunca devam etti

Hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarmak için başlatılan çalışmalara, dün ocakta çıkan yangın ve açığa çıkan gaz nedeniyle zorunlu olarak ara verilmişti. Bölgeye yönlendirilen Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye (kurtarma) ekipleri ile itfaiye ve AFAD personelinin çalışmaları sonucunda, ocaktaki yoğun duman ve gaz tamamen tahliye edildi.

Güvenli ortamın sağlanmasının ardından ekiplerin çalışmaları gece boyunca kesintisiz olarak devam etti. Bölgede 26. saatine giren yoğun çalışmalar neticesinde, işçi Muhammet Özkul'un cenazesinin bugün göçük altından çıkarılması bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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