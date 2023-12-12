Menemen'de uyuşturucu ticareti yapan damat ve kayınvalide yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen damat ve kayınvalide, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen damat ve kayınvalide, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ilçede görev yapan motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen A.A.'yı takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin, kayınvalidesi E.D. ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenirken, polis ekipleri adresleri belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Adreslerde yapılan aramalarda, kayınvalide E.D.'nin ikametinde mavi bir çanta içerisinde çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ve gazete kağıdına sarılı exctacy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Damat A.A.'nın ikametinde ise, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kayınvalide ve damat tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri ise, Esatpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri Y.G. adlı bir kişiden, ruhsatsız tabanca ile tabancaya takılı şarjöre basılı 6 adet fişek ele geçirdi. - İZMİR