İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde geri manevra yapan bir tırın altında kalan başka bir tır şoförü yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve sabah saatlerinde fark edildi. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir depoda geri manevra yapan tırın altında kalan başka bir tır şoförü yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olay, sabah saatlerinde diğer şoförlerin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir tır, park halindeki başka bir tırın şoförünü dorsenin altına aldı. Gece boyunca kimse tarafından fark edilmeyen kaza, sabah saatlerinde bölgedeki diğer şoförlerin durumu görmesiyle anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tırın altında kalan şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan tırın sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Sürücünün, park alanındaki zeminin çamur ve çukurlarla dolu olması nedeniyle aracın sarsıldığını ve bu yüzden kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi. - İZMİR

