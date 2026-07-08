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Motosikleti satsa ödeyemez: Polisten kaçış, 394 bin 211 TL'ye mal oldu

Motosikleti satsa ödeyemez: Polisten kaçış, 394 bin 211 TL'ye mal oldu
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İzmir Menemen'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı ve 394 bin 211 TL idari para cezası kesildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve silahlı uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Kask kamerasına yansıyan olay sonrası sürücüye 394 bin 211 TL idari para cezası kesildi.

Olay, Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı. Yaşanan sıcak takip sırasında polis ekipleri, sürücüyü durdurabilmek için silah göstererek ikazda bulundu. Tüm bu uyarılara rağmen tehlikeli kaçışını sürdüren sürücü, uzun bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

394 bin 211 TL ceza

Yakalanan sürücü hakkında yapılan işlemler sonucunda, çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 394 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın ehliyetine geçici süreyle el konulurken, kullandığı motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Amansız kovalamaca ve polisin silahlı uyarı anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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