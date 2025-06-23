Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Memurları Kanunu'nun aday memurların görevine son verilmesini düzenleyen 56. maddesindeki "hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlar" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Devlet Memurları Kanunu'nun aday memurların görevine son verilmesini düzenleyen 56. maddesinde yer alan ibare Anayasa'ya aykırı bulundu.

Buna göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi olan "hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları" ibaresinin hangi davranışları kapsadığının açıkça belirtilmediğini, bu nedenle subjektif ve keyfi yorumlara açık olduğunu belirterek, söz konusu hükmün iptali için AYM'ye başvurdu.

"KEYFİ UYGULAMALARA YOL AÇABİLİR"

Anayasa Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ibarenin iptali kararlaştırıldı. Kararda, "itiraz konusu kuralda memuriyetle bağdaşmayan davranışların sınırları belirsizdir ve keyfi uygulamalara yol açabilecek niteliktedir. Disiplin suçu teşkil eden hâllerin kapsamı, niteliği ve nasıl gerçekleştiği net bir şekilde belirtilmemiştir. Bu nedenle, bireylerin hangi somut fiil ve davranışa nasıl bir sonuç bağlandığını önceden kesin olarak bilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet istek:

kim uygulayacak anayasayı tanımayan bir hükümet

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