Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı

Uyuşturucu, gasp ve çete üyeliği gibi suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Meksikalı gelin, düğün gününde pasta kestiği sırada polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Nancy N olarak isimlendirilen gelinin, evlenmeden önce bir arkadaşıyla birlikte bazı kişilere şantaj yapma planları yaptığı belirtildi.

Polis, gelinle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda başka çete üyelerini de gözaltına aldı.

Savcılık, gelinin gelinlik içinde ve elleri kelepçeli bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Şüphelilerin, Ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir dron ile yarım düzine kişiyi öldürmekle suçlanan La Familia Michoacana adlı bir uyuşturucu karteli ile bağlantılı oldukları tahmin ediliyor.