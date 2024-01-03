Meksika'da öldürdüğü kız kardeşinin kesik başı ile caddede yürüyen adam gözaltına alındı
Meksika'da 19 yaşındaki bir adam, kız kardeşini öldürdükten sonra kafasını kesip caddede yürürken polis tarafından yakalandı. Kimliği Sebastián olarak belirlenen şüpheli, Michoacán Eyalet Polisi tarafından sarhoş bir halde tutuklandı ve taşıdığı tüfek ele geçirildi. Kız kardeşinin çıplak cesedi ise birkaç yüz metre ötedeki bir benzin istasyonunda bulundu. Yetkililer, bu korkunç suçun nedenini araştırıyor. Şüphelinin ne gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Meksika'da 19 yaşındaki tüfekli bir adam, öldürdüğü kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürürken polis tarafından gözaltına alındı.
Yerel haber kaynağı AM'nin bildirdiğine göre, dehşete düşen görgü tanıkları, kimliği yalnızca Sebastián olarak belirlenen şüpheliyi cumartesi günü Quiroga'daki bir kliniğin yakınında 26 yaşındaki kız kardeşi Julieta'nın kafasını tutarken gördükten sonra Michoacán Eyalet Polisini aradı.
Savcılığın aktardığı rapora göre polis memurları sarhoş olduğu anlaşılan adamı olaysız bir şekilde tutukladı ve taşıdığı tüfeğe el koydu.
Kız kardeşinin çıplak cesedi birkaç yüz metre ötedeki bir benzin istasyonunda bulundu.
Yetkililer bu korkunç suçun olası nedenini araştırıyordu.
Şüphelinin Michoacán eyalet savcılığı tarafından gözaltında tutulduğu süre boyunca ne gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ilişkin henüz bir bilgi mevcut değil.