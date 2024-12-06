Meksika'da serum torbaları nedeniyle 13 çocuk hayatını kaybetti

Meksika'nın Mexico eyaletinde 3 devlet hastanesi ile bir özel klinikte tedavi gören 14 yaşın altındaki 13 çocuk şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Çocukların ilk olarak kasım ayında tespit edilen Klebsiella oxytoca bakterisinin bulaşması sonucu öldüğü, ancak ölümlerin nedenini doğrulamak için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Sağlık yetkilileri, bakterinin kontamine (sterilliğini kaybetmiş) olmuş serum torbalarından bulaştığını tahmin ediyor.

BAKTERİ TESPİT EDİLEN ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık merkezlerinde 20 Klebsiella oxytoca vakasından şüphelenildiği, vakalardan 15'inin doğrulandığı, 4'ünün şüpheli vaka olarak kayıtlara geçtiği ve bir vakanın ise enfekte olmadığının tespit edildiği belirtildi. Bakteri tespit edilen çocukların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Meksika Sağlık Bakanlığı bir salgın uyarısı yayınlarken, sağlık düzenleme kurumu Cofepris ise yerel bir firma tarafından üretilen serum torbalarının kullanılmaması talimatı verdi.