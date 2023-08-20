- Meksika'da boğa koşusunda 20 kişi yaralandı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde düzenlenen boğa koşusunda 20 kişi yaralandı.

Tlaxcala eyaletinde yer alan Huamantla şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Huamantlada Boğa Güreşleri etkinliğinde yapılan koşuda boğaların saldırdığı 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'sinin durumunun hafif olduğu ve tedavilerinin ayakta yapıldığı bildirilirken, 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 2'sinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Koşuda ağırlıkları 450 ile 500 kilogram arasında 22 boğa şehrin sokaklarına salınırken, güvenlik sebebiyle etkinliğe savunmasız kişilerin girişine izin verilmedi. Yetkililer, etkinlik öncesi boğa koşusunun yüksek riskli olduğunu duyurmuş ve katılımcıları alkol tüketmeme konusunda uyarmıştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Huamantlada etkinliğinde yapılan boğa koşusunda 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralanmıştı. Hastanede yapılan muayenede yaralıların hepsinin alkollü oldukları tespit edilmişti.