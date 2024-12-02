Mehmet Ali Erbil, polis merkezine giderek imza attı
Yasadışı bahis yaptığı iddiasıyla hakkında hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil, adli kontrol tedbiri gereği her hafta polis merkezine giderek imza atmaya başladı. İlk duruşma 30 Aralık'ta yapılacak.
Komedyen Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.
İMZA ATTI
Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.