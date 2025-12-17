Haberler

Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cebeci'nin kendisini görüntüleyen gazetecilerden koşar adım kaçması dikkat çekti.

  • Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinde kokain ve esrar tespit edildi.
  • Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
  • Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri vermişti. Ersoy'un yanı sıra ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de geçen hafta Adli Tıp'ta işlem gördükten sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilere ilişkin incelemelerini tamamladığı belirtildi. Saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen uyuşturucu maddeler raporda yer aldı. Buna göre Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.

CEBECİ'DE KOKAİN VE ESRAR TESPİT EDİLDİ

Pozitif test sonucu çıkan isimler arasında Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar yönünden testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından koşar adım kaçan Cebeci, sorulara yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

İstanbul için kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

BUNLARI BİR DAHA TV EKRANLARINA ÇIKARAN KANAL PATRONLARI ŞEREFSİZDİR.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Beter ol beden işçisi ela.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Tebrikler Ela Hanım, mayhoş bir haldeyken sizi iyi sondajlamışlar. Bir yandan esrar, bir yandan koko çekip partilerken, hem önden hem arkadan iyi çalışmışlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

Ah yazık vah yazık tüh yazık mağdurumda mağdurum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

