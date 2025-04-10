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Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi adliye koridorunda gerginlik

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Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren 2 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi ve anne çellist Yasemin Akıncılar da katılırken duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında adliye koridorunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir de duruma tepki gösteren isimler arasındaydı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşmanın baş Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi adliye koridorunda gerginlik

BİT PAZARINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi adliye koridorunda gerginlik

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya ilişkin sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi adliye koridorunda gerginlik

KORİDORDA GERGİNLİK YAŞANDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

AİLENİN AVUKATI GÜVENLİĞİ HAŞLADI

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de meslektaşlarının salona alınmamasına tepki göstererek kararı ileten güvenlik görevlilerine sert tepki gösterdi. Epözdemir'in güvenliği haşladığı görüntü kameralara da saniye saniye yansıdı.

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Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi adliye koridorunda gerginlik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özkan:

kim bunların ailesi çete mi bunlar kısas ta hayat her zaman vardır devlet kısasa kısas yargısını ivedilikle çıkarmalıdır aksi halde at içeri bak besle tatil modunda tutsak

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