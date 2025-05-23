Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor
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Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk, Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde yargılanıyor. 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenen şüpheliler hakkında duruşma bugün görülecek.

KADIKÖY'den Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görülecek.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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