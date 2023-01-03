Matematik öğretmeni kadın, evinde ölü bulundu

Denizli'de bilim ve sanat merkezinde görevli matematik öğretmeni kadın, yaşadığı evde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'de bilim ve sanat merkezinde görevli matematik öğretmeni kadın, yaşadığı evde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilim ve sanat merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti. Çalan kapının açılmaması ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Güvenlik önlemleri alan ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Öğretmenin cenazesi, evde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ