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MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi

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Kurgu iddialarıyla gündemde olan MasterChef'te daha önce yüzü yanan Beyza, bu kez de yarışma esnasında bayıldı. Beyza'nın bayıldığı anlara kameranın yakın çekim yapması ise tepki çekti.

"Kurgu mu?" sorularının sorulduğu MasterChef Türkiye, son bölümüyle yine çok konuşuldu. Daha önce yarışma esnasında yüzü yanan ve bir süre yarışamayan Beyza, bu kez de bayıldı. Beyza'nın bayıldığı anlara kameranın yakın çekim yapması ve yarışmacı hakkında bilgi verilmemesi tepki görmüştü.

Masterchef'te dokunulmazlık oyununun heyecanı devam ederken 23 yaşındaki Beyza Huri Aydın bir anda yere yığıldı. Şefler ve yarışmacıların yüreğini ağzına getiren Beyza, kısa süre sonra kendine gelerek "Bir şey yok, biraz başım döndü" dedi. Somer Şef ise "Beyza gayet iyi" açıklamasını yaptı.

MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi

BEYZA BAYILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Somer Şef daha sonra da "Beyin ve kalbe baktılar ciddi bir sorun yok" derken, Beyza ise hastane sonrası "Kontrol amaçlı gittik, kafam çok dönüyordu sıcak bastı, bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgunluk vardı, hatırlamıyorum zaten. Ben kansızım onun da etkisi olabilir. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim hemen beni götürüyorlar, ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.

MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi

Ancak o anların yakın çekim yapılarak gösterilmesi seyircileri adeta çileden çıkardı. İzleyiciler "Yarışmacıları çok yoruyorsunuz", "Reyting için ne yapacaklarını şaşırdılar" eleştirilerinde bulundu.

MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

bayılan insan hemen gözünü açar mı enteresan :)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEmrah Yazıcı:

Böyle bir bayılma stili ilk defa gördüm, kurgunun kralı :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet77:

REK LAM LAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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