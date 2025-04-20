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Maslak'ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi; o anlar kamerada

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Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Maslak'ta bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde 1 adet piton cinsi ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Canberk Ö.'ye (26), 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

SARIYER Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Maslak'ta uygulama yaptıkları sırada durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Canberk Ö.'ye (26), 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak'ta uygulamaya başladı. O sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü. Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.

SARIYER DEVRİYE EKİPLER YAKALADI

Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti' suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca Canberk Ö.'ye 60 bin 189 lira da idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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Maslak'ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi; o anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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