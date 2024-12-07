Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yer alan site sakinleri saat 19.00 sıralarında dehşeti yaşadı. İddiaya göre; Ersoy G. 15 Kasım'da H.B. tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Ersoy G. taburcu edilirken saldırgan H.B. tutuklandı.

KADIN GÜVENLİĞİ SİLAHLA REHİN ALDI

Ersoy G'nin ağabeyi Duran G. intikam almak için H.B.'nin babası Ahmet B'nin ikamet ettiği siteye arkadaşı Can K. ile gitti. Siteye girmeye çalışan Duran G, güvenlik görevlisi Yağmur A. ile karşılaştı. Güvenlik görevlisine Ahmet B'nin arabasının hangisi olduğunu soran Duran G. cevap alamayınca dehşet saçtı. Yağmur A'yı rehin alan Duran G. kadının başına silah dayayarak arabanın yerini öğrenmeye çalıştı.

Duran G. bu esnada etrafa rastgele ateş açarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşı Can K. ise sitenin girişini benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra iki şüpheli siteden kaçarken bir otomobili gasbetmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca bölgeden koşarak uzaklaştı.

MASKELİ SALDIRGAN UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

İhbarla bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde Duran G'nin Muğla'da uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada karıştığı bir olay nedeniyle açığa alındığı öğrenildi. Polis, adreslerine yapılan operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.