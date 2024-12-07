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Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

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Adana'da bir sitede kadın güvenliği silahla rehin alan ve site girişini ateşe veren maskeli iki şahıstan birinin açığa alınan uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Uzman çavuşun intikam almak için kardeşini bıçaklayan kişinin babasının yaşadığı siteye gittiği öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yer alan site sakinleri saat 19.00 sıralarında dehşeti yaşadı. İddiaya göre; Ersoy G. 15 Kasım'da H.B. tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Ersoy G. taburcu edilirken saldırgan H.B. tutuklandı.

KADIN GÜVENLİĞİ SİLAHLA REHİN ALDI

Ersoy G'nin ağabeyi Duran G. intikam almak için H.B.'nin babası Ahmet B'nin ikamet ettiği siteye arkadaşı Can K. ile gitti. Siteye girmeye çalışan Duran G, güvenlik görevlisi Yağmur A. ile karşılaştı. Güvenlik görevlisine Ahmet B'nin arabasının hangisi olduğunu soran Duran G. cevap alamayınca dehşet saçtı. Yağmur A'yı rehin alan Duran G. kadının başına silah dayayarak arabanın yerini öğrenmeye çalıştı.

Adana'da kadını silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

Duran G. bu esnada etrafa rastgele ateş açarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşı Can K. ise sitenin girişini benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra iki şüpheli siteden kaçarken bir otomobili gasbetmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca bölgeden koşarak uzaklaştı.

Adana'da kadını silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

MASKELİ SALDIRGAN UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

İhbarla bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde Duran G'nin Muğla'da uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada karıştığı bir olay nedeniyle açığa alındığı öğrenildi. Polis, adreslerine yapılan operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalit:

bunun yaptığı terördür

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Haber YorumlarıHalit:

bu dağlarda dolaşanlar sivile adapte kursları verilmeli çok sıkıntı çıkaranlar var

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bunlar sivilde silah taşımayı beceremiyor. Arkadaş o iş malzemesi, sivilde çıkarma cebinden

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bildigim kadarinla uzman cavuslar tabancayi kendileri aliyor, TSK dan ihrac edilenlerin resmi görevi bittigi halde silah ruhsarlari ve silahlari alinmiyor deniyor sayet böyleyse kanuna aykiri bir suctan ordudan atilanlarin niye hala silah tasimasina göz yumuluyor,ayrica bu uzman cavuslarin suc isleme oranida dikkate alinmali ve daha kaliteli uzun egitim verilerek cesitli testlerden gecirilmelidirer geliboluda egitimdeki uzman adaylarini hafta sonlari halk görüyor cogunun küfürsüz sözü yok.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

kim olduğunu ne olduğunu anlamadan öğrenmeden eline silah verilen bu insanlar potansiyel suçlu ne yazık ki.

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