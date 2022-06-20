Masaj salonunda fuhuşa baskın Trabzon'da masaj salonunda fuhuş yapan şahıslar yakalandı. Trabzon'da masaj salonunda fuhuş yapan şahıslar yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis ekiplerince masaj salonuna yapılan baskında 2 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yakalananlar haklarında 'fuhşa teşvik aracılık ve zorlama' suçundan tahkikat başlatılırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Trabzon 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Masaj salonunda fuhuşa baskın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.