Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, yolcu taşıma platformu "Martı Tag" sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği Martı Tag aracının sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksici yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anlara kameraya yansıdı.

Ankara'da taksici ile Martı Tag sürücüsü arasında yaşanan gerginlikler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, dört taksi şoförünün bir Martı Tag sürücüsünü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir görüntü daha sosyal medyada dolaşıma girdi.

"HER ŞEYİMİ VEREBİLİRİM" DEDİ AMA...

Görüntülerde taksi şoförünün müşteri gibi davranarak Martı Tag uygulamasından çağırdığı aracın sürücüsüne tehditler tehditler savurduğu görülüyor. Genç sürücünün "Ağabey özür dilerim, çok borcum var, her şeyimi verebilirim" şeklindeki yalvarışlarına rağmen, taksici genç sürücüyü zorla alıkoydu. Yaşanan olayda, taksicinin sürücüye hakaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"GRAM YÜREĞİNİZ VARSA BANA SALDIRIN"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öktem, "Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara'ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı bir olayda ise, Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
img

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Pkk ypg ye gerek varmi bu teror degilmi nerde ic isleri niye mudahale edilmiyor.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Arslan:

Matbaanın ülkeye gelmesini istemeyen hattatlar gibi bu çağda taksicilerde bu tip ekonomik ulaşım araçlarını istemiyor.

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

devlet yokki devlet

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlackened:

Taksiciler odası niye bu işlere sesiniz çıkmaz? Bu adamlar daha ucuza taşıma yapabiliyorsa ve siz fiyat artırmaya devam ediyorken millet size mecbur mu? Turist kaziklayan siz, mesafe beğenmeyip yolcu almayan siz, trafikte kuralları hiçe sayan, yeri gelince adam tartaklayan siz, millet size niye mecbur muş?

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Eskiden ne güzel her gün bir taksici öldürüyorlardı, hey gidi günler beee...

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye sarı eşkiyalar yüzünden dünyaya rezil oldu taksicilerce dolandırılan onlarca turist videosu var yetkililer bunları görmüyormu

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM null:

Ülke değil. Tımarhane resmen

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Gerçekten martı tah öyle bir yasalaşsaki şu taksi plakaları duraklar herşey o taksicilere bi girse

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

taksici = it kopuk

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

tag iyidir taksiciler kapatılmalı

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.