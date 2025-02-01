Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Ankara'da taksici ile Martı Tag sürücüsü arasında yaşanan gerginlikler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, dört taksi şoförünün bir Martı Tag sürücüsünü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir görüntü daha sosyal medyada dolaşıma girdi.

"HER ŞEYİMİ VEREBİLİRİM" DEDİ AMA...

Görüntülerde taksi şoförünün müşteri gibi davranarak Martı Tag uygulamasından çağırdığı aracın sürücüsüne tehditler tehditler savurduğu görülüyor. Genç sürücünün "Ağabey özür dilerim, çok borcum var, her şeyimi verebilirim" şeklindeki yalvarışlarına rağmen, taksici genç sürücüyü zorla alıkoydu. Yaşanan olayda, taksicinin sürücüye hakaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"GRAM YÜREĞİNİZ VARSA BANA SALDIRIN"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öktem, "Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara'ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı bir olayda ise, Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.