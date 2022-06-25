Marmaris sabotajcısının iddialarını babası yalanladı: Hiçbir tartışma yaşamadık

Marmaris'te 5 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesinde tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun ormanı yakması hakkında bir kez daha konuştu.

"ALKOL SORUNU SONUMUZU GETİRDİ"

Muğla'da kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, "Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli.

"HİÇBİR TARTIŞMA YAŞAMADIK"

Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. 'Akşama geleceğim' dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.

"YOLDA MAHSUR KALIR GELEMEZ DİYE ÇOK KORKTUM"

Baba Ayhan, "Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı" dedi.

ORMANI YAKAN ŞAHIS 3 YIL YANGIN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMIŞ

4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi. Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.

AİLEVİ SORUNLAR NEDENİ İLE YANGIN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailevi sorunlar sebebi ile bölgede yangın çıkardığını belirten S.A savunmasında, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" ifadelerini kullandı.