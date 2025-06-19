Marmaris'teki Ahlaka Aykırı Görüntüler Sonrası Güvenlik Toplantısı

Marmaris'teki Ahlaka Aykırı Görüntüler Sonrası Güvenlik Toplantısı
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Marmaris'te bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve büyük tepki toplayan görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Muğla'da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, söz konusu görüntülerin ele alınarak benzer olayların yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

Marmaris'te bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, toplantı için Muğla'ya geldi. Karaloğlu'nu Muğla Valiliği'ne gelişinde; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla'nın ilçe kaymakamları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 4 ilin emniyet müdürleri, İl jandarma komutanları ve turizm müdürleri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ve "ahlaka aykırı" olarak değerlendirilen görüntüler ele alındı. Toplantıda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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