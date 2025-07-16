Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 1106 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 1106 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Marmaris'te 1106 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Marmaris ilçesinde yapılan saha çalışmalarında, Bin 106 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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