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Marmaris'te Trafik Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris'te Trafik Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü H.K. hafif yaralı olarak kurtulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza bu sabah saat 10.00 sıralarında Muğla Marmaris karayolu Taşhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K (35) hakimiyetindeki kamyonet Marmaris'e doğru ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağ tarafında olan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içinde bulunan M.K. (10) ve C.K. (7) isimli çocuklar ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 ihbar hattını araması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri iki küçük çocuğu ağır yaralı, babaları H.K'yı ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırdı. İki çocuk kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybederken sürücü H.K'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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