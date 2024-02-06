Marmaris'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaris Sarıana Türbesi Otogar yolu Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Oğuz Utlu (24) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mustafa Oğuz Utlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Utlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA