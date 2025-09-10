Haberler

Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındıktan sonra, 3'ü tutuklandı. Asıl şüpheli Z.Ç. ise emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 Eylül'de Barlar Sokağı'nda meydana gelen silahlı kavga olayıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise ağır yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden B.S. (27) ve F.Ç. (21) bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrası asıl şüpheli Z.Ç.'nin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen A.T. (63) ise mahkeme kararıyla tutuklanırken diğer şüpheliler K.İ. (28) ve T.İ. (27) ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Marmaris Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen duruşmaların ardından, soruşturmanın devam ettiği ve dosyaya yeni delillerin eklenebileceği öğrenildi.

Olayın asıl şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Firar durumda olan olayın asıl şüphelisi Z.Ç. de Selimiye Mahallesi'nde saklandığı yerde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ç.'nin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

- MUĞLA
