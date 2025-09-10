Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, olayın asıl şüphelisi, emniyet ve jandarmanın ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 Eylül'de Barlar Sokağı'nda meydana gelen silahlı kavga olayıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise ağır yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden B.S. (27) ve F.Ç. (21) bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrası asıl şüpheli Z.Ç.'nin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen A.T. (63) ise mahkeme kararıyla tutuklanırken diğer şüpheliler K.İ. (28) ve T.İ. (27) ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Marmaris Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen duruşmaların ardından, soruşturmanın devam ettiği ve dosyaya yeni delillerin eklenebileceği öğrenildi.

Olayın asıl şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Firar durumda olan olayın asıl şüphelisi Z.Ç. de Selimiye Mahallesi'nde saklandığı yerde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ç.'nin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA