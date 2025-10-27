Marmaris'te Silahlı Çatışma: 2 Kişi Tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğleden sonra iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan 3 kişiden 2'si bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğleden sonra Çıldır Mahallesi 180 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli oldukları öğrenilen T.B., H.H.Ç ve T.B. sokakta karşılaştı. T.B. ve H.H.Ç. yanlarındaki silahları çekip sokak ortasında ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve can kaybının olmadığı olayda üç araca silahlardan çıkan kurşunlar isabet etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, savcılık talimatı ile gözaltına alınan 3 şahıs gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.B serbest bırakılırken, H.H.Ç. ve T.B. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. - MUĞLA