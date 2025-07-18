Marmaris'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Marmaris'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında yangın riskini azaltmak amacıyla yol kenarlarında kuru ot ve çalı temizliği yapılıyor. Ekipler, özellikle araçlardan atılan izmaritler ve cam şişelere karşı vatandaşları uyarıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında yol kenarlarında temizlik çalışmaları sürüyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Datça yolu çıkışında kuru ot ve çalı temizliği yapıldı. Özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu yaz aylarında yangın riskinin arttığı Marmaris'te, yol kenarındaki kuru otların temizlenmesiyle muhtemel kıvılcımların büyüyerek yangına dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleyen orman kahramanları sıcağın altında yoğun mesai sarf etti. Yetkililer özellikle araçlardan yanan izmarit ve cam şişelerin atılmasının yangın riskini arttırdığını vatandaşların bu konuda duyarlı ve hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yangınları önlemeye yönelik bu çalışmaların, Marmaris'in farklı noktalarında da sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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